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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Джерис Роз из Хайфы

Полиция
Розыск
Хайфа
время публикации: 23 июля 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 18:14
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Джерис Роз из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 16-летняя Джерис Роз из Хайфы. В последний раз ее видели в Хайфе в понедельник 20 июля, и стрех пор от девушки не было известий.

Семья дала согласие на публикацию ее данных и информации об исчезновении.

Приметы пропавшей: рост около 165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, темно-карие глаза. В день исчезновения была одета в черную футболку, светлые длинные джинсы и черную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хайфы по телефону 04-8648811.

Израиль
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