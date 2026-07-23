"Мосад" сорвал попытку КСИР совершить серию покушений на израильское руководство

Канцелярия главы правительства опубликовала от имени службы внешней разведки "Мосад" сообщение о совместной международной операции, позволившей установить, каким образом сотрудники министерства разведки Ирана вербовали иностранных граждан для подготовки покушений на высокопоставленных израильских чиновников на израильской территории.

Как сообщает Walla, в последние годы министерство разведки Ирана совместно с Корпусом стражей исламской революции ведет глобальную террористическую кампанию против израильских и еврейских объектов, а в последнее время активизировало попытки организовать теракты непосредственно на территории Государства Израиль.

В сообщении канцелярии главы правительства указано, что благодаря использованию специальных оперативных средств, возможностям ШАБАКа и тесному сотрудничеству с зарубежными разведслужбами удалось предотвратить десятки террористических операций, за которыми стоял Иран.

В частности, за последние два года были выявлены и пресечены многочисленные попытки Ирана завербовать граждан Израиля для выполнения заданий в интересах противника. Кроме того, недавно была сорвана попытка министерства разведки Ирана переправить в Израиль иностранных киллеров для нападений на высокопоставленных израильских чиновников.

Согласно сообщению, иранская схема предполагала использование посредников в уголовной среде, которые, в свою очередь, привлекали лиц, находящихся в Израиле или способных въехать в страну. Их задачей были сбор разведывательной информации о предполагаемых целях и последующая подготовка терактов.

По данным "Мосада", проживавший во Франции гражданин Турции Турут Озкур, известный под прозвищем "Филип", отвечал за формирование оперативной группы из иностранных граждан, предназначенной для проникновения в Израиль.

"Филип" был завербован двумя криминальными посредниками, которых зовут Баба Махузаде Хаджи Джафан ("Бабак") и Мехмет Надим Йигит ("Надим"), которые в настоящее время находятся в Иране под защитой министерства разведки. Оба связаны с наркобароном Наджи Шарифи Зиндешти, которого иранские спецслужбы на протяжении многих лет используют для реализации террористических операций.

Для получения инструкций "Филип" несколько раз приезжал в Иран, где встречался со своими кураторами и получал оплату за выполнение поручений.

В ходе международного расследования были установлены личности сотрудников министерства разведки Ирана, руководивших операцией. Ими названы Асадолла Бехзад Охсари, Вахид Мазтуми, Мохаммад-Хоссейн Зуки и Хамид Касеми.

В сообщении отмечается, что Асадолла Бехзад Охсари играл ключевую роль в организации террористических операций против израильских и еврейских объектов и был ликвидирован во время операции "Рычание льва".

Что касается "Филипа", то, по данным "Мосада", участие в подготовке террористической деятельности по заданию Ирана привело к его высылке из Франции.

В "Мосаде" также заявили, что Бабак и Надим продолжают из Ирана попытки формировать террористические группы и остаются объектами пристального внимания спецслужб различных стран.