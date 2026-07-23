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Израиль

"Мосад" сорвал попытку КСИР совершить серию покушений на израильское руководство

Иран
КСИР
"Мосад"
время публикации: 23 июля 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 17:50
"Мосад" сорвал попытку КСИР совершить серию покушений на израильское руководство
Chaim Goldberg/Flash90
"Мосад" сорвал попытку КСИР совершить серию покушений на израильское руководство
"Мосад" сорвал попытку КСИР совершить серию покушений на израильское руководство
Imamedia via AP

Канцелярия главы правительства опубликовала от имени службы внешней разведки "Мосад" сообщение о совместной международной операции, позволившей установить, каким образом сотрудники министерства разведки Ирана вербовали иностранных граждан для подготовки покушений на высокопоставленных израильских чиновников на израильской территории.

Как сообщает Walla, в последние годы министерство разведки Ирана совместно с Корпусом стражей исламской революции ведет глобальную террористическую кампанию против израильских и еврейских объектов, а в последнее время активизировало попытки организовать теракты непосредственно на территории Государства Израиль.

В сообщении канцелярии главы правительства указано, что благодаря использованию специальных оперативных средств, возможностям ШАБАКа и тесному сотрудничеству с зарубежными разведслужбами удалось предотвратить десятки террористических операций, за которыми стоял Иран.

В частности, за последние два года были выявлены и пресечены многочисленные попытки Ирана завербовать граждан Израиля для выполнения заданий в интересах противника. Кроме того, недавно была сорвана попытка министерства разведки Ирана переправить в Израиль иностранных киллеров для нападений на высокопоставленных израильских чиновников.

Согласно сообщению, иранская схема предполагала использование посредников в уголовной среде, которые, в свою очередь, привлекали лиц, находящихся в Израиле или способных въехать в страну. Их задачей были сбор разведывательной информации о предполагаемых целях и последующая подготовка терактов.

По данным "Мосада", проживавший во Франции гражданин Турции Турут Озкур, известный под прозвищем "Филип", отвечал за формирование оперативной группы из иностранных граждан, предназначенной для проникновения в Израиль.

"Филип" был завербован двумя криминальными посредниками, которых зовут Баба Махузаде Хаджи Джафан ("Бабак") и Мехмет Надим Йигит ("Надим"), которые в настоящее время находятся в Иране под защитой министерства разведки. Оба связаны с наркобароном Наджи Шарифи Зиндешти, которого иранские спецслужбы на протяжении многих лет используют для реализации террористических операций.

Для получения инструкций "Филип" несколько раз приезжал в Иран, где встречался со своими кураторами и получал оплату за выполнение поручений.

В ходе международного расследования были установлены личности сотрудников министерства разведки Ирана, руководивших операцией. Ими названы Асадолла Бехзад Охсари, Вахид Мазтуми, Мохаммад-Хоссейн Зуки и Хамид Касеми.

В сообщении отмечается, что Асадолла Бехзад Охсари играл ключевую роль в организации террористических операций против израильских и еврейских объектов и был ликвидирован во время операции "Рычание льва".

Что касается "Филипа", то, по данным "Мосада", участие в подготовке террористической деятельности по заданию Ирана привело к его высылке из Франции.

В "Мосаде" также заявили, что Бабак и Надим продолжают из Ирана попытки формировать террористические группы и остаются объектами пристального внимания спецслужб различных стран.

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