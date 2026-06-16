Полиция Тель-Авива задержала шестерых несовершеннолетних, подозреваемых в актах насилия и кражах

В округе Яркон задержаны шестеро подростков, они подозреваются в причастности к ряду преступлений, в частности, актам насилия и случаям угроз.

В течение последних недель следователи по делам несовершеннолетних вели скрытое расследование нескольких криминальных инцидентов. В их числе – случай, когда подозреваемые скрылись от водителя такси, не оплатив проезд, взлом автомобиля и кража кошелька с последующим использованием кредитных карт, а также акт вандализма в жилом доме, повлекший за собой серьезный ущерб.

В рамках расследования и на основании ордеров на обыск, выданных судом по делам несовершеннолетних, были проведены обыски и задержания по нескольким адресам. В ходе обысков были изъяты мобильный телефон и электросамокат, предположительно являющиеся крадеными, а также орудия нападения (кастеты) и другие улики, связывающие часть подозреваемых с расследуемыми инцидентами.

Шестеро несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет, жители Тель-Авива, были задержаны и доставлены на допрос, по окончании которого их освободили на ограничительных условиях.