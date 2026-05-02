Число подростков, задержанных по делу об убийстве Иману Залки, достигло 16

Полиция задержала 16-летнего подростка, жителя центра Израиля, по подозрению в причастности к убийству Иману Биньямина Залки в Петах-Тикве. На данный момент по этому делу задержаны 16 подозреваемых.

Ранее 15-летний подросток, подозреваемый в участии в драке, в результате которой был убит 21-летний Иману Биньямин Залка из Петах-Тиквы, добровольно явился в полицию и сдался властям.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.