Тревога в центре и на юге Израиля, ракетный обстрел из Ирана

В 10:09 сработала ракетная тревога в Иудее, районе Мертвого моря, западной части округа Лахиш, Иудейской низменности, окрестностях сектора Газы, Бейт-Шемеше, Ашкелоне и в Негеве: ракетный обстрел из Ирана.

Вскоре сработала сирена в районах центра страны, включая Гуш-Дан и Шфела, где не было предварительного уведомления, и ракетная тревога включилась без него. Экстренные службы поясняют, что тревога в этих районах была задействована из-за опасения падения кассетных суббоеприпасов.