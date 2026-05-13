Отчет ЦСБ ПА ко дню "Накбы": с 1948 года численность палестинцев выросла в 11 раз

Центральное статистическое бюро Палестинской администрации публикует отчет, посвященный 78-й годовщине "Накбы" – создания в 1948 году государства Израиль, что палестинцы считают своей национальной катастрофой.

Как утверждается, общая численность палестинцев в мире составляет 15,5 миллиона человек. 5,56 миллионов из них живут на территории "государства Палестина", в том числе 3,43 миллиона на Западном берегу, а 2,13 миллиона – в секторе Газы.

7,4 миллиона проживает на территории "исторической Палестины" – то есть между Средиземным морем и Иорданом. Этот показатель включает и арабских граждан Израиля. 6,8 миллиона – в арабских странах, еще 1,3 миллиона в других государствах.

Согласно отчету, палестинское население исторической Палестины в 1914 году составляло 635000 человек, к 1948 году выросло до 1,42 миллиона, но к 1967 году сократилось до 1,36 миллиона. К 1992 году оно увеличилось до 2,88 миллионов, в 2017 – до 6,61 миллиона, а в 2025 году составило 7,4 миллиона человек.

При этом ЦСБ утверждает, что 957000 палестинцев стали беженцами в 1948 году, еще 200000 – в 1967 и два миллиона – в результате начатых в 2023 году военных действий в секторе Газы. В отчете говорится о том, что документ свидетельствует о стойкости палестинцев, о том, что они являются укоренившимся народом, который смог восстановить демографический баланс.

Средняя продолжительность жизни палестинцев с 1947 года увеличилась с 46 до 74,4 лет, что выше среднего как у арабов, так и в мире в целом. Доля населения моложе 18 лет сократилась с 55% до 43%. Если в 1980 году палестинки рожали, в среднем, шестерых детей, сейчас этот показатель снизился до 3,8.

В 1947 году только 30% арабских жителей подмандатной Палестины умели читать и писать. Сейчас грамотность составляет 97,9%. 38% палестинцев поступают в вузы, причем 68% из них женщины. "От ограниченных возможностей до Накбы до широкого распространения университетов сейчас, палестинцы заботятся о высшем образовании как средства выживания, силы и развития", – говорится в отчете.

Документ заявляет, что палестинцы продолжают оставаться жертвами агрессии. В секторе Газы, по палестинским данным, погибли 72000 человек, более 172000 получили ранения. Разрушено 70% жилого фонда и более 80% общественных зданий. В Иерусалиме, наряду с 523257 палестинцами проживает 230000 израильских поселенцев.