Еще один испорченный круиз: 1700 пассажиров лайнера Ambition помещены на карантин
время публикации: 13 мая 2026 г., 20:07 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 20:11
Более 1187 пассажиров и 514 членов экипажа круизного лайнера Ambition, находящегося в порту Бордо, помещены на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Им запрещено покидать судно.
Сайт ITV News пишет, что в воскресенье, 10 мая, на борту скончался 92-летний пассажир. У него не было симптомов желудочно-кишечной инфекции. И причину его смерти должны установить судмедэксперты.
В настоящий момент около 50 пассажиров и один член экипажа жалуются на тошноту, рвоту и диарею.
Лайнер вышел с Шетландских островов 6 мая и после остановок в Белфасте и Ливерпуле направлялся в Испанию. В Бордо он зашел во вторник, 12 мая. Судно принадлежит британской компании Ambassador Cruise Line.
