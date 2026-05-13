13 мая 2026
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Еще один испорченный круиз: 1700 пассажиров лайнера Ambition помещены на карантин

время публикации: 13 мая 2026 г., 20:07 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 20:11
AP Photo/Caroline Blumberg

Более 1187 пассажиров и 514 членов экипажа круизного лайнера Ambition, находящегося в порту Бордо, помещены на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Им запрещено покидать судно.

Сайт ITV News пишет, что в воскресенье, 10 мая, на борту скончался 92-летний пассажир. У него не было симптомов желудочно-кишечной инфекции. И причину его смерти должны установить судмедэксперты.

В настоящий момент около 50 пассажиров и один член экипажа жалуются на тошноту, рвоту и диарею.

Лайнер вышел с Шетландских островов 6 мая и после остановок в Белфасте и Ливерпуле направлялся в Испанию. В Бордо он зашел во вторник, 12 мая. Судно принадлежит британской компании Ambassador Cruise Line.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 мая 2026

12 голландских медиков отправлены в карантин из-за нарушения протоколов хантавируса
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 мая 2026

Минздрав расценивает риск проникновения андского хантавируса в Израиль как "крайне низкий"
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 мая 2026

У французской пассажирки, эвакуированной с MV Hondius, выявлен хантавирус
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 10 мая 2026

Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канары. Фоторепортаж