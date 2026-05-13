Нетаниягу, Смотричи и Киш представили расширенную "Школу летних каникул"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр просвещения Йоав Киш провели совместную пресс-конференцию, на которой представили план расширенной "Школы летних каникул" для воспитанников детских садов и учеников 1-9 классов.

Для детсадовцев и учеников 1-3 классов "Школа летних каникул" будет продлена на 10 дней и будет длиться до 31 июля. Плата за этот месяц будет составлять от 75 до 450 шекелей за ребенка, в зависимости от социально-экономиечского кластера населенного пункта.

Для учеников 4-6 классов будет запущена программа «Лето плюс» - две недели индивидуальных занятий в малых группах или один на один по математике, английскому и родному языку. Уроки будут вести внешние преподаватели или штатные учителя за дополнительную плату.

Для учеников 7-9 классов, учебный год которых заканчивается 20 июня, с 21 по 30 июня пройдут «Летние подготовительные курсы», сосредоточенные преимущественно на технологическом обучении с применением ИИ. Это один из первых шагов государства к официальному внедрению обучения на основе искусственного интеллекта в систему образования.

Участие добровольное в программах добровольное: ни ученики, ни педагоги не обязаны приходить. Набор внешних сотрудников возлагается на местные органы власти, поскольку договориться с профсоюзом учителей о возмещении пропущенных из-за войны учебных дней так и не удалось.