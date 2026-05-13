17-летний болельщик задержан с молотком у стадиона "Блумфилд" в Тель-Авиве
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 19:41
Бойцы спецподразделения полиции Тель-Авива задержали 17-летнего подростка, пытавшегося пронести молоток на территорию стадиона "Блумфилд" перед футбольным матчем.
Подросток доставлен для допроса в полицейский участок в Яффо.
Полиция предупредила, что будет жестко пресекать любые проявления насилия и попытки нарушения общественного порядка.
