17-летний болельщик задержан с молотком у стадиона "Блумфилд" в Тель-Авиве

Бойцы спецподразделения полиции Тель-Авива задержали 17-летнего подростка, пытавшегося пронести молоток на территорию стадиона "Блумфилд" перед футбольным матчем.

Подросток доставлен для допроса в полицейский участок в Яффо.

Полиция предупредила, что будет жестко пресекать любые проявления насилия и попытки нарушения общественного порядка.