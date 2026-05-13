x
13 мая 2026
|
последняя новость: 21:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 21:44
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UNIFIL: "В последние дни БПЛА "Хизбаллы" неоднократно атаковали наши базы"

Хизбалла
Ливан
ООН
время публикации: 13 мая 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 21:46
UNIFIL: "В последние дни БПЛА "Хизбаллы" неоднократно атаковали наши базы"
AP Photo/Hussein Malla

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили, что в последние дни "Хизбалла" неоднократно использовала беспилотники для удара по их базам. Миротворцы призывают как эту группировку, так и Израиль воздержаться от действий рядом с их позициями.

"11 мая три БПЛА, предположительно, "Хизбаллы" взорвались в районе, где могли находиться израильские военнослужащие, в считанных метрах от штаба UNIFIL в Накуре", – говорится в заявлении сил ООН. Также сообщается, что 12 мая в том же районе взорвались еще два БПЛА, один из них – на территории штаба. Пострадавших не было.

Еще одно крушение БПЛА на базе командования UNIFIL было зафиксировано 10 мая. 5 мая оптоволоконный дрон упал на крыше здания миротворцев в районе Тира.

Тем временем власти Индонезии сообщили, что рассматривают возможность вывода своего миротворческого контингента из Ливана, если условия не изменятся к лучшему. "Если мандат UNIFIL больше не может обеспечить защиту солдат, этот вариант возможен", – сообщил бригадный генерал Хони Хавана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 апреля 2026

Еще один солдат UNIFIL скончался от ран, полученных 29 марта в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2026

Президент Франции сообщил о смерти второго французского миротворца при атаке "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Совет Безопасности ООН осудил нападение на UNIFIL в Южном Ливане, не упомянув "Хизбаллу"