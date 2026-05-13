UNIFIL: "В последние дни БПЛА "Хизбаллы" неоднократно атаковали наши базы"

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили, что в последние дни "Хизбалла" неоднократно использовала беспилотники для удара по их базам. Миротворцы призывают как эту группировку, так и Израиль воздержаться от действий рядом с их позициями.

"11 мая три БПЛА, предположительно, "Хизбаллы" взорвались в районе, где могли находиться израильские военнослужащие, в считанных метрах от штаба UNIFIL в Накуре", – говорится в заявлении сил ООН. Также сообщается, что 12 мая в том же районе взорвались еще два БПЛА, один из них – на территории штаба. Пострадавших не было.

Еще одно крушение БПЛА на базе командования UNIFIL было зафиксировано 10 мая. 5 мая оптоволоконный дрон упал на крыше здания миротворцев в районе Тира.

Тем временем власти Индонезии сообщили, что рассматривают возможность вывода своего миротворческого контингента из Ливана, если условия не изменятся к лучшему. "Если мандат UNIFIL больше не может обеспечить защиту солдат, этот вариант возможен", – сообщил бригадный генерал Хони Хавана.