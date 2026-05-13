Суд: размер квартиры должен иметь значение для компенсации в проектах "Пинуй-Бинуй"

Тель-Авивский окружной суд вынес прецедентное решение, согласно которому одинаковая прибавка площади для всех квартир в рамках проекта "Расселение-Застройка" может считаться дискриминацией, если не учитывает пропорциональную долю каждой квартиры в строительных правах и совместном имуществе.

Решение было вынесено по проекту реновации трех старых домов на улице а-Роэ в Рамат-Гане, в которых имеются 30 квартир и 7 торговых помещений. По договору от 2019 года каждый жилец должен был получить 12 кв.м добавочной площади. Владельцы двух особо малых квартир должны были получить 15 кв.м. Также добавлялись балкон и кладовая.

Две квартировладелицы отказались подписывать договор, утверждая, что прибавка площади хотя и одинакова в абсолютном выражении, но неравнозначна, поскольку не учитывает исходную площадь. В процентном отношении прибавка для малых квартир оказывается существенно больше: для квартиры в 50 кв. м - 24%, тогда как для квартиры в 105 кв. м - лишь 11,4%. Ответчицы настаивали на распределении компенсаций пропорционально стоимости каждой квартиры до начала проекта.

Судья Гилад Хес констатировал, что неравенство при распределении компенсаций само по себе не образует законного основания для отказа по Закону о городской реновации, однако судебная практика признает его уважительной причиной.

"Я полагаю, что в данном случае распределение компенсаций путем предоставления каждой квартире одинаковой прибавки площади и стоимости без учета исходной площади и пропорциональной доли в совместном имуществе не соответствует критерию равенства, выработанному судебной практикой для оценки обоснованности отказа", - указал судья.

Применительно к иску суд постановил, что отказ владелицы квартиры площадью 60 кв.м. подписать договор является необоснованным, тогда как отказ владелицы квартиры в 105 кв. м признан обоснованным.

При этом суд не согласился ни остановить проект, ни пересмотреть весь механизм распределения компенсаций, указав, что "дискриминацию можно устранить посредством выравнивающих выплат, при условии которых можно обязать ответчицу подписать соглашение".

Исходя из пропорциональной доли квартиры, судья постановил, что застройщик должен доплатить ответчице 131 тысячу шекелей за подписание договора.