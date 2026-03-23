23 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: в окружении президента Герцога предлагают завершить "дела Нетаниягу" медиацией

Суд
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 23 марта 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 09:11
СМИ: в окружении президента Герцога предлагают завершить "дела Нетаниягу" медиацией
Yonatan Sindel/FLASH90

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога продвигает инициативу по уголовной медиации между адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу и прокуратурой.

Как сообщает Анна Райва в газете "Маарив", в окружении Герцога рассматривают эту возможность, как предпочтительную альтернативу возможности предоставления помилования. Как пишет "Маарив", приближенные президента предлагают продвигать процесс медиации одновременно с рассмотрением просьбы о помиловании.

Отметим, что в прошлом предложение завершить судебный процесс медиацией исходило от адвокатов Боаза Бен-Цура, ранее представлявшего Нетаниягу по "делу 4000" и от адвоката Жака Хена, представляющего по тому же делу Шауля Аловича.

Процесс не продвигался из-за возражения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Она мотивировала свое решение тем, что шансы на положительный результат медиации крайне невысоки, в то же время такой шаг остановит судебный процесс на долгое время. Ожидается, что и сейчас прокуратура будет возражать против медиации.

Напомним, что медиация в уголовном процессе – это переговоры между адвокатами и обвинением при посредничестве судьи, не входящего в коллегию, слушающую дело. Целью этого процесса является достижение досудебной сделки и скорейшее завершение процесса.

Одновременно сообщается, что министр Амихай Элиягу представит в ближайшие сутки свою рекомендацию по поводу просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставить ему амнистию. Амихай Элиягу координирует этот вопрос от имени правительства после того, как министр юстиции Ярив Левин снял с себя полномочия по этому вопросу из опасения перед возможностью конфликта интересов.

Министр, координирующий вопрос, имеет право на подачу самостоятельной рекомендации, отдельно от той, что сформирована отделом по рассмотрению просьб об амнистии при министерстве юстиции.

Как пишет "Маарив", ожидается, что министр Элиягу порекомендует предоставить помилование премьер-министру, в то время как в минюсте говорят о заметных юридических сложностях в просьбе, поданной Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
