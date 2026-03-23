СМИ: в окружении президента Герцога предлагают завершить "дела Нетаниягу" медиацией

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога продвигает инициативу по уголовной медиации между адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу и прокуратурой.

Как сообщает Анна Райва в газете "Маарив", в окружении Герцога рассматривают эту возможность, как предпочтительную альтернативу возможности предоставления помилования. Как пишет "Маарив", приближенные президента предлагают продвигать процесс медиации одновременно с рассмотрением просьбы о помиловании.

Отметим, что в прошлом предложение завершить судебный процесс медиацией исходило от адвокатов Боаза Бен-Цура, ранее представлявшего Нетаниягу по "делу 4000" и от адвоката Жака Хена, представляющего по тому же делу Шауля Аловича.

Процесс не продвигался из-за возражения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Она мотивировала свое решение тем, что шансы на положительный результат медиации крайне невысоки, в то же время такой шаг остановит судебный процесс на долгое время. Ожидается, что и сейчас прокуратура будет возражать против медиации.

Напомним, что медиация в уголовном процессе – это переговоры между адвокатами и обвинением при посредничестве судьи, не входящего в коллегию, слушающую дело. Целью этого процесса является достижение досудебной сделки и скорейшее завершение процесса.

Одновременно сообщается, что министр Амихай Элиягу представит в ближайшие сутки свою рекомендацию по поводу просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставить ему амнистию. Амихай Элиягу координирует этот вопрос от имени правительства после того, как министр юстиции Ярив Левин снял с себя полномочия по этому вопросу из опасения перед возможностью конфликта интересов.

Министр, координирующий вопрос, имеет право на подачу самостоятельной рекомендации, отдельно от той, что сформирована отделом по рассмотрению просьб об амнистии при министерстве юстиции.

Как пишет "Маарив", ожидается, что министр Элиягу порекомендует предоставить помилование премьер-министру, в то время как в минюсте говорят о заметных юридических сложностях в просьбе, поданной Нетаниягу.