Офер Мошкович был убит из-за ошибки ЦАХАЛа во время артиллерийского обстрела Ливана

ЦАХАЛ официально признал, что смерть Офера Мошковича в кибуце Мисгав-Ам стала результатом случайного "дружественного огня": он погиб из-за ошибки во время артиллерийского обстрела Ливана, сообщает новостная служба "Кан".

Об этом гласят результаты расследования, проведенного в Армии обороны Израиля после этого трагического инцидента.

ЦАХАЛ выражает соболезнования семье погибшего и поддерживает контакт с кибуцем.

Похороны Офера Мошковича пройдут в узком формате с участием семьи и близких друзей в понедельник, 23 марта, в 13:00 в кибуце Амиад.

59-летний Офер Мошкович был бойцом отряда быстрого реагирования кибуца и управляющим плантацией по выращиванию авокадо.

Ранее сообщалось, что он погиб в результате прицельного попадания противотанкового снаряда, выпущенного с территории Ливана, в его автомобиль.