Монеты Второго храма в машине палестинского врача: предотвращена контрабанда еврейских артефактов

Десятки редких монет с надписями на иврите, отчеканенных более 2000 лет назад, были обнаружены на в конце февраля при проверке палестинского автомобиля на КПП "Хизме". Предполагается, что они были похищены на еврейских объектах периода Второго храма.

Водитель машины, работающий врачом, пытался контрабандно доставить монеты в Иерусалим с территории Иудеи и Самарии. После обнаружения коробки с артефактами бойцами Пограничной стражи и таможенниками на место были вызваны специалисты Управления древностей. Водитель арестован.

Большая часть монет была отчеканена Хасмонейскими царями, такими как Александр Янай и Иоанн Гиркан, и во время Иудейской войны против римского владычества. На последних можно увидеть надписи "Израильский шекель" и "Священный Иерусалим". Помимо серебряных, есть и бронзовые монеты четвертого года войны с религиозной символикой, а также монеты восстания Бар-Кохбы – с его именем и аббревиатурой "Второй год свободы Израиля".

"Предполагается, что монеты были похищены при незаконных раскопках с металлоискателями. Часть из них была "почищена" неспециалистами, что нанесло этим монетам необратимый ущерб. Мы считаем, что их собирались продать в Израиле дельцам нелегальным торговцам и коллекционерам, и часть оказалась бы за границей", – говорит контролер продажи древностей Илан Хадад.

По словам главы Отдела по борьбе с хищениями археологических ценностей Управления древностей Амира Ганора, наблюдается тенденция расширения деятельности преступников с использованием металлоискателей. "К сожалению, похищение монет не позволяет установить их место в общем археологическом контексте. Происхождение артефактов крайне важно для изучения прошлого. Мы не сможем узнать историю, которая стояла за этими монетами", – говорит он, напоминая, что речь идет об уголовном преступлении.