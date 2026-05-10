Новые угрозы Ирана: "Мы официально стали четвертой сверхдержавой"

Заместитель председателя иранского парламента Хамидреза Бабаи заявил, что Иран официально стал четвертой сверхдержавой в мире. "Ормузский пролив отныне навеки будет принадлежать великому иранскому народу. Никто не сможет пройти через него без нашего разрешения", – сказал он.

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Аболфази Шекарчи заявил, что на любые действия, направленные против Исламской республики, иранская армия даст решительный ответ. "Противник столкнется с новыми видами оружия, доктринами и аренами конфликта", – добавил он.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани сообщил, что экипажи действующих в районе пролива легких подводных лодок иранского производства держат руку на спусковом крючке: "Подлодки долгое время находятся на глубине и готовы уничтожить вражеские корабли".