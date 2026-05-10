x
10 мая 2026
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 10:47
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Новые угрозы Ирана: "Мы официально стали четвертой сверхдержавой"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 10 мая 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:53
Новые угрозы Ирана: "Мы официально стали четвертой сверхдержавой"
AP Photo/Vahid Salemi

Заместитель председателя иранского парламента Хамидреза Бабаи заявил, что Иран официально стал четвертой сверхдержавой в мире. "Ормузский пролив отныне навеки будет принадлежать великому иранскому народу. Никто не сможет пройти через него без нашего разрешения", – сказал он.

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Аболфази Шекарчи заявил, что на любые действия, направленные против Исламской республики, иранская армия даст решительный ответ. "Противник столкнется с новыми видами оружия, доктринами и аренами конфликта", – добавил он.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани сообщил, что экипажи действующих в районе пролива легких подводных лодок иранского производства держат руку на спусковом крючке: "Подлодки долгое время находятся на глубине и готовы уничтожить вражеские корабли".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 мая 2026

"Кан": "Хизбалла" боится остаться без поддержки Ирана, но отказывается разоружаться
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 мая 2026

Агентство КСИР пишет о шагах для получения Ираном доходов от подводных интернет-кабелей
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 мая 2026

CENTCOM: блокада Ормузского пролива осуществляется "в полном объеме"