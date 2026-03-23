x
23 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Резервист обнаружил, что в его отсутствие дом разгромили и обокрали

Резервисты
Полиция
время публикации: 23 марта 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 09:08
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Тират а-Кармеля, который был призван на резервистскую службу в начале войны "Рычание льва", получил сообщение, что его дом взломали и обокрали.

Кроме того, преступник разбросал и сломал множество вещей, оставил оскорбительные надписи на столе и постарался испортить как можно больше имущества пострадавшего.

Резервист обратился в полицию, и в ходе расследования полиции удалось с применением технологических средств установить личность преступника. Подозреваемый был арестован, после допроса его поместили под стражу.

Суд продлил срок предварительного ареста подозреваемого до вторника. В полиции подчеркивают, что не допустят использования преступниками чрезвычайного положения в стране для причинения ущерба резервистам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook