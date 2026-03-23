x
23 марта 2026
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 18:53
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: прошлой ночью две ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля, упали в Ливане

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 23 марта 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 17:46
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала в соцсети Х на персидском языке сообщение для иранцев и жителей Ливана. В сообщении говорится, что две ракеты, запущенные прошлой ночью из Ирана в сторону Израиля, упали в Ливане.

"Хизбалла", называющая себя "защитницей Ливана", на самом деле защищает террористический режим иранских аятолл. На деле – "Хизбалла" пожертвовала жизнями ливанцев, вступив в войну ради Ирана и его интересов. И теперь имеются неопровержимые доказательства прямого вреда, причиненного иранским режимом ливанскому народу", – говорится в сообщении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
