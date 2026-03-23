ЦАХАЛ: прошлой ночью две ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля, упали в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала в соцсети Х на персидском языке сообщение для иранцев и жителей Ливана. В сообщении говорится, что две ракеты, запущенные прошлой ночью из Ирана в сторону Израиля, упали в Ливане.

"Хизбалла", называющая себя "защитницей Ливана", на самом деле защищает террористический режим иранских аятолл. На деле – "Хизбалла" пожертвовала жизнями ливанцев, вступив в войну ради Ирана и его интересов. И теперь имеются неопровержимые доказательства прямого вреда, причиненного иранским режимом ливанскому народу", – говорится в сообщении.