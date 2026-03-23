24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 23 дня войны ЦАХАЛом были нанесены около 9000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 23 дня войны атаковала около 8500 целей. Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

24-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 23.03.2026

02:00

Поступили сведения об ударах по целям в Тебризе, на северо-западе Ирана.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

Иранские источники сообщают, что нанесены удары по целям в портовом городе Дейер, на юге Ирана. Сообщается также об ударах по целям с Исфахане, в центре Ирана. Было слышно не менее шести взрывов.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Рамлии, в долине Бекаа, на востоке Ливана.

Иракские источники передают, что американские ВВС нанесли удар по штаб-квартире шиитской проиранской группировки "Катаиб Хизбалла" в Джарф ас-Сахаре, к югу от Багдада. Причинен значительный ущерб. Сведения о последствиях атаки уточняются.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в Манаре и Маргалиот, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

Взрывы в районе авиабазы ​​"Али ас-Салем" в Кувейте. На этой базе дислоцированы американские военные.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Диббине, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы Израиля.

Иранские СМИ сообщили, что в Бендер-Аббасе, на юге Ирана, был атакован радиопередатчик регионального центра телерадиовещания. По утверждению иранской стороны, удар был нанесен по 100-киловаттному AM-передатчику центра "Голос и телевидение Персидского залива", ответственность за атаку Тегеран возлагает на США и Израиль. Согласно этим сообщениям, в результате удара погиб один из сотрудников охраны объекта, еще один человек получил ранения. Иранские власти заявляют, что, несмотря на атаку, вещание регионального центра продолжается в обычном режиме.

Иранские источники сообщают о серии взрывов в Тегеране. ЦАХАЛ и CENTCOM пока не публиковали заявлений о новой волне ударов по целям в столице Ирана. Судя по имеющимся данным, были атакованы цели на востоке Тегерана. Предварительно: в Пардисе, к востоку от Тегерана, были нанесены удары по военному заводу, производившему вертолеты.

Взрывы на авиабазе имени короля Салмана в Саудовской Аравии.

00:00

Взрывы в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Взрывы слышны в районе американской военной базы "Виктория", недалеко от аэропорта Багдада (Ирак).

Сирены и взрыв были слышны в Дубае (ОАЭ).

Ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. МАДА: сведений о раненых не поступало, была оказана помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в убежища и страдавшим от нервного шока. Судя по имеющимся данным, КСИР вновь применил ракету с кассетной боевой частью. Зафиксированы падения суббоеприпасов в Петах-Тикве, Бней-Браке, Рош а-Айне и Гат-Римоне. В результате обстрела причинен ущерб. Крупный фрагмент иранской ракеты упал на территории одного из поселков в Самарии.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погиб 21 человек: 19 израильтян, филиппинка и гражданин Таиланда.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Офер МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам, убит 22.03.2026 в результате выстрела противотанковым снарядом по его автомобилю со стороны Ливана.

15. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

16. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

17. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

18. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

19. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

20. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

21. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.