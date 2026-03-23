В 4:12 23 марта ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по целям в Тегеране. За несколько часов до того иранские источники сообщали о взрывах в Тегеране.

Сообщения о взрывах в столице Ирана начали поступать после 1 часа ночи. Судя по имеющимся данным, были атакованы цели на востоке Тегерана. Удар был нанесен в том числе по кварталу, где находятся здания министерства обороны Ирана. Кроме того, в Пардисе, к востоку от Тегерана, были нанесены удары по военному заводу, производившему вертолеты.