Внимание, розыск: 72-летняя жительница Бат-Яма Леа Ардут
время публикации: 23 марта 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 16:15
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 72-летней Леи Ардут, жительницы Бат-Яма. Последний раз ее видели около 4 часов дня 16 марта недалеко от ее дома.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, темные волосы, карие глаза.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Бат-Яме по телефону 03-5555222.