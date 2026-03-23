Полиция задержала мошенников, похищавших новые кредитные карты из почтовых ящиков

Сотрудники полицейского участка Бней-Брак-Рамат-Ган задержали мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 100 000 шекелей.

Схема мошенничества была проста: подозреваемый систематически обходил почтовые ящики и похищал конверты с высланными банками кредитными картами и личными документами получателей. Затем он звонил в компании-эмитенты, представлялся владельцем карты и обманным путем получал секретный PIN-код. После активации карт он и его сожительница снимали наличные в банкоматах. За два месяца таким образом было похищено более 100 000 шекелей.

Подозреваемые – мужчина 29 лет и женщина 34 лет, жители Рамат-Гана – были задержаны вчера. Мировой суд Тель-Авива принял решение не продлевать их задержание, однако полиция подала апелляцию: слушание состоится 24 марта в окружном суде. Расследование этого дела продолжается.

Полиция призывает граждан регулярно забирать почту, незамедлительно блокировать не полученные в срок кредитные карты и ни при каких обстоятельствах не сообщать PIN-коды по телефону.