Арестована женщина, отрезавшая пейсы религиозному мальчику на улице Бней-Брака

Следователи полиции Бней-Брака и Рамат-Гана установили личность женщины, которая напала на улице на группу религиозных детей и отрезала пейсы десятилетнему мальчику. Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Модиин-Илита.

Она была задержана и доставлена на допрос в полицейский участок по подозрению в нападении на несовершеннолетнего и оскорблении религиозных чувств.

По сообщению полиции, инцидент произошел на улице Иерушалаим в Бней-Браке, когда несколько ультрарелигиозных детей играли рядом с пешеходным переходом. В этот момент подозреваемая подошла к ним с ножницами в руках, приблизилась к одному из детей, срезала ему пейсы, а затем скрылась.

Мальчик расплакался, собрал с дороги срезанные пейсы и вернулся домой. Его родители обратились в полицию, которая изъяла, среди прочего, записи с установленных на перекрестке камер.