Пара, которую не пустили в бомбоубежище из-за собак, получит 7000 шекелей компенсации

Тель-авивский суд по мелким искам присудил 7000 шекелей компенсации паре, которой не позволили войти в бомбоубежище с двумя собаками во время ракетного обстрела.

Иск касался предыдущего не текущих событий, а периода операции "Народ как лев" в июне 2025 года. Согласно исковому заявлению, во время сирен пара спускалась в бомбоубежище с двумя шпицами.

После одной из сирен ответчики, отец и дочь, попросили не приводить собак На следующий день, когда истцы спустились в убежище с собаками, ответчик схватил собак за поводки и вытащил наружу, а затем вместе с дочерью вытолкал истцов.

Ответчики, в свою очередь, указали, что в доме живёт 90-летний отец ответчика, которого пугал лай собак, обвинили истицу в "пренебрежительных и угрожающих высказываниях", и отрицали, что вытащили собак из бомбоубежища. Кроме того, они заявили, что речь идёт о жилищном конфликте – ответчик является арендодателем истцов, проживая в том же доме.

Суд на основании представленных видеозаписей и фотографий признал версию истцов достоверной. В своем постановлении судья указал, что не считает, "что присутствие собак, даже если оно смущало пожилого дедушку или кого-то из родственников ответчиков оправдывает недопуск истцов в убежище".

По мнению суда, отказ в доступе в убежище во время ракетного обстрела является нарушением установленной законом обязанности и дает истцам право на компенсацию по Ордонансу о деликтах. Сверх компенсации в размере 7000 шекелей суд обязал ответчиков выплатить 700 шекелей судебных издержек.