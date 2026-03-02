x
Израиль

Во время тревоги в Реховоте сосед распылил перцовый газ на женщину и ее дочь

Война с Ираном
Полиция
Реховот
время публикации: 02 марта 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 11:24
Во время тревоги в Реховоте сосед распылил перцовый газ на женщину и ее дочь
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник конфликт между соседями в защищенном пространстве привел к насилию: мужчина распылил в сторону женщины и ее дочери перцовый газ из баллончика. Полиция задержала троих человек для выяснения обстоятельств.

Как сообщает Walla, мужчина спустился в общее бомбоубежище с собаками, и находившиеся в "миклате" мать с дочерью начали ругаться с ним и угрожать ему. Тогда он достал газовый баллончик и распылил в их сторону перцовый газ.

На место прибыли полиция и бойцы пограничной полиции МАГАВ, все трое участников конфликта были задержаны для выяснения обстоятельств, после допроса и сверки версий сторон полиция проверит возможность продления срока содержания их под стражей.

