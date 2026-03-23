После часовой паузы вновь объявлена тревога на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА
время публикации: 23 марта 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 16:45
В 16:39 – 16:40 была активирована система предупреждения на "линии противостояния" в связи с угрозой атаки вражеского беспилотника.
Сигнал тревоги прозвучал в Бецете, Рош а-Никра, в Хоф Ахзив, Шломи, Лимане.
Последний раз сигнал тревоги в этом районе звучал около часа назад.
Некоторое время назад Служба тыла отменила рекомендацию находиться рядом с бомбоубежищами, которая была дана ранее жителям населенных пунктов на "линии противостояния" и на севере Голанских высот.