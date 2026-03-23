Продолжаются обстрелы израильской территории из Ливана

В 18:05 в поселке Маргалиот на "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги в связи с обстрелом с территории Ливана.

За несколько минут до этого на границе с Ливаном была объявлена тревога в связи с угрозой атаки вражеского беспилотника. Сигнал тревоги звучал в Рош а-Никра, Шломи, Бецете, Лимане, Мецубе и других поселках.

В 18:50 сигнал тревоги был вновь активирован в поселках на "линии противостояния" в связи с угрозой атаки БПЛА. Тревога объявлена в Эйлоне, Горене, Горнот а-Галиль, Хиле, Маалоте-Таршихе, Маноте и других населенных пунктах.