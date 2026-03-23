23 марта 2026
Житель Восточного Иерусалима готовил вместе с хуситами теракт против Бен-Гвира

время публикации: 23 марта 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 18:04
Разрешено к публикации: Центральное подразделение иерусалимского округа полиции совместно с ШАБАКом задержали жителя Восточного Иерусалима (примерно 20 лет), подозреваемого в подготовке теракта против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в социальной сети обсуждал с жителем Йемена план нападения на министра национальной безопасности Израиля. При этом подозреваемый высказывал желание стать "мучеником".

Кроме того, подозреваемый поддерживал контакты с террористическим активистом в Турции, в разговорах с которым оба восхваляли резню 7 октября.

Пресс-служба полиции сообщила, что задержанному предъявлены обвинения в связях с иностранным агентом, угрозе совершения теракта и сговоре с целью его осуществления. Прокуратура направила в суд заявление обвинителя, срок содержания под стражей продлен для подготовки обвинительного заключения.

