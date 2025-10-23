x
23 октября 2025
23 октября 2025
Израиль

В Негеве перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека

Мада
Негев
время публикации: 23 октября 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 21:38
В Негеве перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о серьезной аварии на шоссе 31 неподалеку от Лакии: легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь четверым пострадавшим: мужчина в возрасте около 25 лет находился в критическом состоянии, он получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

19-летний молодой человек получил травму живота и внутренних органов, еще двое ранены легко. Пострадавших эвакуировали в больницу: критически травмированного эвакуировали, проводя реанимационные мероприятия.

