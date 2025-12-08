Тайный агент полиции помог задержать главаря преступной организации в Хадере

Полиция Израиля сообщила, что тайный агент, действовавший в рамках масштабного расследования, помог собрать доказательства против главы преступной организации в Хадере.

Утром 8 декабря полиция провела операции по множеству адресов по всей стране – в частности в Хадере, Ор-Акиве и Кейсарии, задержав десятки подозреваемых.

По данным правоохранительных органов, помимо главаря ОПГ в Хадере, задержаны и руководители нескольких местных банд, которым вменяются тяжкие преступления, включая похищение людей, вооруженные нападения и др.