В итальянском Бриндизи атакованы прибывшие на корабле израильские туристы

В итальянском порту Бриндизи прошли 6 декабря столкновения между участниками пропалестинской манифестации и израильскими туристами, прибывшими в город на круизном судне Crown Iris компании "Мано Сапанут". Об этом сообщает Euronews.

Антиизраильская манифестация была организована "Комитетом против геноцида палестинцев". Десятки человек несли флаги и транспаранты, скандировали антиизраильские лозунги, требуя от "сионистов" убираться домой и называя израильтян переодетыми солдатами.

Когда израильтяне сходят на берег, конфронтация переходит в настоящие столкновения. В социальных сетях распространяются видео, на которых туристы плюют в манифестантов, выкрикивают в их адрес ругательства и угрозы. Полиции приходится вмешаться, чтобы положить конец беспорядкам.

Многие пользователи соцсетей отмечают, что распространяются только видео, демонстрирующие неподобающее поведение со стороны израильтян – плевки, оскорбления и угрозы. При этом столкновения начались после того, как манифестанты напали на израильскую женщину. Этот инцидент на видео не попал.