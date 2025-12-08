Помилование Нетаниягу: протесты и предложения

Представители 18 еврейских организаций в США и в европейских странах, обратились к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой отклонить прошение о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Большинство организаций являются лево-либеральными, и среди них лобби Jstreet, We Democracy. Defend Israel Democracy и другие.

Их главный довод заключается в недопустимости предоставления помилования премьер-министру до завершения судебного процесса. Авторы письма полагают, что амнистия будет "разрушительным посылом, наносящим удар по имиджу Израиля, как государства власти закона, подорвет веру в независимость судебной системы, а также сотрет грань между власть предержащими и властью закона".

Как сообщает "Кан", профессиональные инстанции в министерстве юстиции приступили к проверке заключений и рекомендаций, поданных в ответ на просьбу премьер-министра, направленную на прошлой неделе. После того, как отдел помилований при министерстве юстиции сформирует свое мнение, оно будет направлено юридическому отделу президентской канцелярии, который, в свою очередь, представит свои рекомендации Ицхаку Герцогу. Отмечается, что глава государства имеет право принять или отклонить рекомендацию советников.

Телеканал "Решет" сообщил, что представители отдела помилований при минюсте намерены в ближайшее время обратиться к премьер-министру Биньямину Нетаниягу для того, чтобы получить ответ, на какие компромиссы он готов в рамках переговоров о помиловании. Это сообщение было опубликовано после того, как Нетаниягу заявил, что не намерен уходить из политики в обмен на помилование. В минюсте отмечают, что без каких-либо шагов со стороны Нетаниягу нет шансов на их положительную рекомендацию. С другой стороны, в отделе помилований отвергают и предложения, касающиеся общеполитических шагов, таких, например, как создание государственной следственной комиссии. "Шаги должны касаться лично и непосредственно Биньямина Нетаниягу", – цитирует "Решет" слова источников в минюсте.

Как сообщалось накануне, глава правительства Биньямин Нетаниягу в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после их переговоров в канцелярии премьера в Иерусалиме сообщил, что он не планирует уходить из политики в обмен на помилование.

По информации "Кан", опубликованной со ссылкой на информированные источники, президент Герцог не изменил своего отношения к просьбе Нетаниягу, несмотря на заявление главы правительства, что он не собирается покидать политику.