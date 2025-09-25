В Негеве столкнулись грузовик и трактор, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 25 сентября 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 08:09
Утром 25 сентября на шоссе 293 недалеко от Сде-Цви в Негеве столкнулись грузовик и трактор. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 40 лет, управлявший трактором. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Водитель грузовика получил легкие травмы.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
