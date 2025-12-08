Племянница Эли Шараби может поехать на "Евровидение" от Израиля

Племянница Эли Шараби и дочь погибшего в плену ХАМАСа Йоси Шараби Ротем приняла участие в конкурсе "Следующая звезда", в результате которого будет выбран следущий исполнитель, который отправится представлять Израиль на конкурс "Евровидение" в 2026 году. Ротем исполнила песню "Наши дни" группы "היהודים". Судя по реакции жюри и публики, у нее есть большие шансы отправиться в Вену в мае следующего года, когда состоится конкурс "Евровидение".

Это не первое выступление Ротем на сцене. В феврале 2025 года она исполнила песню "Вернись" с группой "היוצרים" и своим дядей Шароном. Выступление происходило незадолго до того, как Эли Шараби вернулся из плена.

До 7 октября, когда ее отец Йоси и дядя Эли были похищены, а жена Эли Лиан и двоюродные сестры Яэль и Ноя погибли, Ротем не занималась музыкой. В интервью 12 каналу она рассказывала, что начала учиться музыке через месяц после 7 октября, поступила в музыкальный колледж "Римон". "Это единственное, что помогало мне вставать с кровати", – признается она.

Йоси Шараби был похищен боевиками ХАМАСа из киббуца Беэри 7 октября и погиб в плену. Его тело удалось вернуть только 14 октября 2025 года. Его брат Эли Шараби провел в плену 491 день. Его жена Лиан и дочери – 16-летняя Ноя и 13-летняя Яэль – убиты.