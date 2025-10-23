ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" на севере и востоке Ливана

Армия обороны Израиля атаковала военный лагерь террористической организации "Хизбалла" и места производства высокоточных ракет в районе Бекаа и на севере Ливана.

ЦАХАЛ заявляет: израильские ВВС атаковали несколько объектов "Хизбалла". В их числе, учебно-тренировочный лагерь подготовки боевиков.

Также были атакованы: завод по производству высокоточных ракет в районе Бекаа, на востоке Ливана, и военный объект в районе Шарбин, на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие террористической инфраструктуры и проведение террористами "Хизбалла" военных учений являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран.

В Ливане ЦАХАЛ чаще атакует цели на юге страны, но время от времени удары наносятся и по объектам "Хизбаллы" на весьма значительном удалении от границы Израиля.