23 октября 2025
Израиль

В офисе прохамасовской "благотворительной организации" в Хевроне нашли "Майн кампф" Гитлера

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ХАМАС
время публикации: 23 октября 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 13:00
ЦАХАЛ сообщает, что в ходе операции в Хевроне в офисе "благотворительной организации", связанной с террористической группировкой ХАМАС, была обнаружена книга Гитлера "Майн кампф".

Речь идет об офисе так называемой "Исламской благотворительной ассоциации", которая позиционирует себя как организация, помогающая нуждающимся. Ее не раз уличали в финансировании ХАМАСа и информационной поддержке экстремистов.

В ходе обыска в офисе этой организации было конфисковано около 165700 шекелей наличными. Кроме того изъяты компьютеры и другие технические устройства, а также документы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
