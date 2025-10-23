x
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": накануне выхода ШАС из коалиции Дери участвовал в министерском совещании по Газе

Газа
ШАС
Арье Дери
время публикации: 23 октября 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:43
"Кан": накануне выхода ШАС из коалиции Дери участвовал в министерском совещании по Газе
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии ШАС Арье Дери вечером 22 октября принимал участие в заседании узкого кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газы, сообщает "Кан".

Заседание проходило накануне объявления ШАС о выходе из коалиции.

Дери не занимал в последнее время министерский пост, но присутствовал на таких совещаниях как лидер одной из партий коалиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Партия ШАС объявила о выходе из коалиции