"Кан": накануне выхода ШАС из коалиции Дери участвовал в министерском совещании по Газе

Лидер партии ШАС Арье Дери вечером 22 октября принимал участие в заседании узкого кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газы, сообщает "Кан".

Заседание проходило накануне объявления ШАС о выходе из коалиции.

Дери не занимал в последнее время министерский пост, но присутствовал на таких совещаниях как лидер одной из партий коалиции.