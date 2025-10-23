"Кан": накануне выхода ШАС из коалиции Дери участвовал в министерском совещании по Газе
время публикации: 23 октября 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:43
Лидер партии ШАС Арье Дери вечером 22 октября принимал участие в заседании узкого кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газы, сообщает "Кан".
Заседание проходило накануне объявления ШАС о выходе из коалиции.
Дери не занимал в последнее время министерский пост, но присутствовал на таких совещаниях как лидер одной из партий коалиции.
Ссылки по теме