СМИ: Дермер посетил ОАЭ с целью улучшения отношений

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил министра стратегического планирования Рона Дермера в Объединенные Арабские Эмираты с целью улучшения отношений между двумя странами.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Согласно опубликованной информации, целью визита было улучшение отношений, пошатнувшихся из-за войны в секторе Газы, а также расширения "поселений на Западном берегу".

Сообщается, что визит состоялся две недели назад. Рон Дермер посетил Дубай, где встречался с высокопоставленными представителями руководства ОАЭ, в том числе с президентом Мухаммадом Бин-Заидом Аль Нахайяном.

Поводом для визита стала разведывательная информация, поступившая в распоряжение Израиля, США, Великобритании и других стран, о непосредственной угрозе израильским и еврейским объектам на территории ОАЭ.

Bloomberg отмечает, что МИД ОАЭ и другие официальные источники не комментируют эту информацию.