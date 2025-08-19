"Кан": министр Дермер тайно посетил ОАЭ

Министр стратегического планирования Рон Дермер тайно посетил в последние дни Объединенные Арабские Эмираты, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, Дермер возглавлял делегацию, участники которой провели встречи с высокопоставленными представителями ОАЭ.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся хода войны в Газе, оборонных вопросов, а также двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Из канцелярии Рона Дермера передали: "Мы не станем комментировать эту информацию".