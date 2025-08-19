"Кан": министр Дермер тайно посетил ОАЭ
время публикации: 19 августа 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 11:58
Министр стратегического планирования Рон Дермер тайно посетил в последние дни Объединенные Арабские Эмираты, сообщает "Кан".
Согласно опубликованной информации, Дермер возглавлял делегацию, участники которой провели встречи с высокопоставленными представителями ОАЭ.
В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся хода войны в Газе, оборонных вопросов, а также двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.
Из канцелярии Рона Дермера передали: "Мы не станем комментировать эту информацию".