19 августа 2025
Израиль

"Кан": министр Дермер тайно посетил ОАЭ

ОАЭ
время публикации: 19 августа 2025 г., 11:58
"Кан": министр Дермер тайно посетил ОАЭ
Министр стратегического планирования Рон Дермер тайно посетил в последние дни Объединенные Арабские Эмираты, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, Дермер возглавлял делегацию, участники которой провели встречи с высокопоставленными представителями ОАЭ.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся хода войны в Газе, оборонных вопросов, а также двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Из канцелярии Рона Дермера передали: "Мы не станем комментировать эту информацию".

