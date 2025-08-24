x
24 августа 2025
Израиль

Йоав Мордехай отстранен от должности в штабе по делам пленных и похищенных

Катар
Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 24 августа 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 12:17
Йоав Мордехай отстранен от должности в штабе по делам пленных и похищенных
Flash90. Фото: Г.Элинсон

Генерал-майор запаса Йоав (Поли) Мордехай отстранен от должности в Управлении по делам пленных и похищенных. Это было сделано по распоряжению полиции, в рамках ограничительных условий, на которых Йоав Мордехай был освобожден после допроса 21 августа.

Генерал-майор запаса Мордехай подозревается в причастности к делу "Катаргейт". Ему инкриминируется взяточничество, обман общественного доверия, а также вступление в контакт с иностранным агентом.

Йоав Мордехай является заместителем армейского координатора по вопросам пленных и похищенных генерал-майора Ницана Алона. По сообщению "Кан", он входит в состав рабочей группы на переговорах с ХАМАСом.

