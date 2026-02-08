Мамдани назначил критика Израиля уполномоченной по борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на минувшей неделе назначил главой муниципального управления по борьбе с антисемитизмом леворадикальную еврейскую активистку Фелисию Уиздом, в прошлом неоднократно выступавшую с критикой Израиля.

Согласно расследованию издания The New York Post, в 2021 году, во время одного из предыдущих раундов военной конфронтации с ХАМАСом и ракетных обстрелов израильского тыла, кандидат в мэры города Эндрю Янг сообщил: "Нью-Йорк всегда будет поддерживать наших израильских братьев и сестер в борьбе с террором".

Виздом тогда написала, что шокирована этим заявлением. "Нью-Йорк заслуживает мэра, который будет поддерживать палестинцев против поддерживаемого государством насилия", – написала она.

При этом она называет себя либеральной сионистской, декларирует приверженность принципу двух государств для двух народов и в прошлом возглавляла левую организацию New York Jewish Agenda, выступающую против военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы, но осуждающую движение BDS.

Согласно отчету нью-йоркского управления полиции, в январе 2026 года, в первый месяц правления Мамдани, число преступлений на почве ненависти к евреям выросло на 182% по сравнению с январем 2025 года – почти в три раза.