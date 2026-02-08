x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мамдани назначил критика Израиля уполномоченной по борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке

США
Нью-Йорк
Антисемитизм
время публикации: 08 февраля 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 09:01
Мамдани назначил критика Израиля уполномоченной по борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке
AP Photo/Yuki Iwamura

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на минувшей неделе назначил главой муниципального управления по борьбе с антисемитизмом леворадикальную еврейскую активистку Фелисию Уиздом, в прошлом неоднократно выступавшую с критикой Израиля.

Согласно расследованию издания The New York Post, в 2021 году, во время одного из предыдущих раундов военной конфронтации с ХАМАСом и ракетных обстрелов израильского тыла, кандидат в мэры города Эндрю Янг сообщил: "Нью-Йорк всегда будет поддерживать наших израильских братьев и сестер в борьбе с террором".

Виздом тогда написала, что шокирована этим заявлением. "Нью-Йорк заслуживает мэра, который будет поддерживать палестинцев против поддерживаемого государством насилия", – написала она.

При этом она называет себя либеральной сионистской, декларирует приверженность принципу двух государств для двух народов и в прошлом возглавляла левую организацию New York Jewish Agenda, выступающую против военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы, но осуждающую движение BDS.

Согласно отчету нью-йоркского управления полиции, в январе 2026 года, в первый месяц правления Мамдани, число преступлений на почве ненависти к евреям выросло на 182% по сравнению с январем 2025 года – почти в три раза.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 января 2026

В Нью-Йорке задержаны несовершеннолетние вандалы, рисовавшие свастики в еврейском районе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

Детскую площадку в еврейском квартале Нью-Йорка разрисовали свастиками
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 января 2026

Мэр Нью-Йорка Мамдани назвал возможный повторный арест Махмуда Халиля "политическим подавлением"