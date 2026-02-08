После переговоров с США иранские лидеры заявляют: уступок в ядерной области не будет

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X, в котором назвал прошедший в Омане раунд ирано-американских переговоров "шагом вперед". Он подчеркнул: встреча стала результатом усилий государств региона.

"Диалог всегда был частью нашей стратегии. Наша логика в ядерной области основана на правах, предоставленных договором о нераспространении. Иранский народ с уважением принимает уважение, но мы не потерпим язык силы", – сообщил он.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах, заявил: Иран настаивает на суверенном праве развития ядерной отрасли, даже если это приведет к войне. "Ни у кого нет права диктовать нам свои условия", – сказал он.