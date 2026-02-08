x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

После переговоров с США иранские лидеры заявляют: уступок в ядерной области не будет

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 08 февраля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 10:21
После переговоров с США иранские лидеры заявляют: уступок в ядерной области не будет
Iranian Foreign Ministry via AP

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X, в котором назвал прошедший в Омане раунд ирано-американских переговоров "шагом вперед". Он подчеркнул: встреча стала результатом усилий государств региона.

"Диалог всегда был частью нашей стратегии. Наша логика в ядерной области основана на правах, предоставленных договором о нераспространении. Иранский народ с уважением принимает уважение, но мы не потерпим язык силы", – сообщил он.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах, заявил: Иран настаивает на суверенном праве развития ядерной отрасли, даже если это приведет к войне. "Ни у кого нет права диктовать нам свои условия", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 февраля 2026

Предстоящие переговоры Нетаниягу и Трампа: каковы требования Израиля по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 февраля 2026

Глава МИД Ирана: Израилю позволяют то, что запрещают другим странам региона
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 февраля 2026

Аббас Аракчи прокомментировал завершение переговоров с США