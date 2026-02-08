x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Исследование "Гистадрута": около 27% семей самозанятых живут за чертой бедности

Профсоюзы
Исследования
Бедность
время публикации: 08 февраля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 09:06
Исследование "Гистадрута": около 27% семей самозанятых живут за чертой бедности
Nati Shohat/Flash90

В Израиле более четверти семей, где глава семьи – самозанятый, живут за чертой бедности: в 2024 году показатель достиг 26,6% (против 25,7% в 2023-м), говорится в новом исследовании для форума самозанятых при "Гистадруте", о котором пишет Ynet.

Для сравнения, среди семей, где главой является наемный работник, за чертой бедности 22,9%.

В отчете "Гистадрута" подчеркивается разрыв по детям: бедность среди детей в семьях самозанятых – 34,1%, тогда как в семьях наемных работников – 23,6%.

По данным авторов доклада, чем сильнее доход семьи зависит от самостоятельной занятости, тем выше риск бедности: когда самозанятый – основной кормилец, риск выше на 5-6% по сравнению с семьями, где самозанятый не является главой домохозяйства.

Согласно публикации, в наиболее уязвимой зоне – владельцы очень малого бизнеса и фрилансеры, особенно в сферах питания, культуры и досуга, а также образования.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 сентября 2025

"Битуах Леуми" продвигает больничные для самозанятых, попавших в больницу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 июня 2025

Идет работа над форматом компенсаций пострадавшим от войны работникам и самозанятым
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июня 2025

"Битуах Леуми": медианная зарплата в Израиле – 10368 шекелей