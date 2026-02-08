Исследование "Гистадрута": около 27% семей самозанятых живут за чертой бедности

В Израиле более четверти семей, где глава семьи – самозанятый, живут за чертой бедности: в 2024 году показатель достиг 26,6% (против 25,7% в 2023-м), говорится в новом исследовании для форума самозанятых при "Гистадруте", о котором пишет Ynet.

Для сравнения, среди семей, где главой является наемный работник, за чертой бедности 22,9%.

В отчете "Гистадрута" подчеркивается разрыв по детям: бедность среди детей в семьях самозанятых – 34,1%, тогда как в семьях наемных работников – 23,6%.

По данным авторов доклада, чем сильнее доход семьи зависит от самостоятельной занятости, тем выше риск бедности: когда самозанятый – основной кормилец, риск выше на 5-6% по сравнению с семьями, где самозанятый не является главой домохозяйства.

Согласно публикации, в наиболее уязвимой зоне – владельцы очень малого бизнеса и фрилансеры, особенно в сферах питания, культуры и досуга, а также образования.