Попытка наезда возле КПП "А-Минарот", пострадавших нет

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о полученной предварительной информации о попытке наезда на израильтян в районе КПП "А-Минарот", расположенного в зоне ответственности бригады "Эцион". В результате инцидента никто не пострадал.

В полиции уточняют: во время патрулирования территории сотрудники полиции неподалеку от Бейт-Джалы заметили автомобиль, находившийся на обочине. Когда полицейские подошли к автомобилю, водитель резко сдал назад, врезавшись в полицейскую машину, затем вырулил в сторону сотрудников полиции и попытался скрыться.

Почувствовав угрозу, полицейские открыли огонь по колесам уезжавшей машины. Водитель продолжил движение в сторону Бейт-Лехема. Идут его розыски.