Отчет госконтролера: организация помощи эвакуированным госведомствами и муниципальными властями

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал 24 февраля отчеты об эвакуации и размещении населения во время войны "Железные мечи", включающие следующие темы: Прием и обслуживание населения, эвакуированного в ходе войны "Железные мечи", государственными структурами; Эвакуация и размещение населения после 7 октября 2023 года – деятельность органов местной власти; Управление информацией об эвакуированных.

Прием и обслуживание населения, эвакуированного в ходе войны "Железные мечи", государственными структурами: критическая неготовность профильных ведомств к реализации национальных программ эвакуации.

Несмотря на наличие системы "Гостиница", Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (РАХЕЛЬ), управление МВД (ПЕСАХ) и Командование тылом не смогли обеспечить слаженную работу в условиях реального кризиса. Процесс вывоза жителей севера и юга сопровождался серьезными сбоями в координации, а отсутствие актуальных оперативных сценариев для затяжного конфликта превратило организованный процесс в хаотичное перемещение населения.

Ключевым фактором стал конфликт полномочий и отказ руководства МВД использовать имеющуюся инфраструктуру ПЕСАХ, что привело к возникновению множества разрозненных штабов и потере контроля над ситуацией. Отсутствие единого центра управления напрямую ударило по наиболее уязвимым категориям граждан: образовательный процесс для десятков тысяч школьников был прерван на месяцы, а надзор за детьми из групп риска в местах временного проживания фактически отсутствовал. Это создало опасный вакуум в работе служб соцобеспечения и социальной защиты эвакуированных.

Системные сбои стали следствием многолетнего политического бездействия в вопросах распределения обязанностей между министерствами обороны и внутренних дел. В заключении подчеркивается, что неспособность закрепить зоны ответственности законодательно нанесла прямой ущерб безопасности граждан в их самый тяжелый час. Госконтролер настаивает на немедленном создании единого, закрепленного законом механизма управления гражданским тылом для предотвращения подобных провалов в будущем.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман: "210 тысяч человек были эвакуированы или покинули свои дома на севере и юге в первые три месяца войны. Правительство и ЦАХАЛ потерпели неудачу в эвакуации и приеме жителей. На протяжении почти двух десятилетий, начиная со Второй ливанской войны 2006 года, правительства Израиля должны были урегулировать вопросы заботы о населении в тылу при чрезвычайных ситуациях, но не сделали этого. Это нанесло ущерб подготовке и управлению тылом, что проявилось и в нынешней войне. Мы выявили абсолютный хаос в эвакуации населенных пунктов: общины не могли скоординировать выезд с ЦАХАЛом, и в ряде случаев эвакуация проходила под ненужным риском для жизни граждан. Планы не обновлялись: на момент начала кризиса существовало 0 утвержденных национальных оперативных планов и было проведено 0 экстренных учений. Спустя семь месяцев после трагедии 7 октября у министерства просвещения не было информации о 10000 учеников. Мы зафиксировали мрачную картину системного сбоя экстренных служб ПЕСАХ и РАХЕЛЬ в подготовке к приему населения. ПЕСАХ проводил нерелевантные учения по размещению людей в школах вместо гостиниц. В ходе войны это решение оказалось неприменимым для долгосрочного пребывания эвакуированных. Несмотря на мое обращение к премьер-министру, он не разрешил спор о полномочиях между министрами обороны и внутренних дел. Недопустима позиция МВД о том, что оно не несет ответственности за эвакуацию и не обязано задействовать систему ПЕСАХ. Служба тыла, со своей стороны, не предоставила министерствам релевантных ответов по нуждам эвакуированных в отелях. Премьер-министр, члены правительства и ЦАХАЛ должны изучить детали отчета и в кратчайшие сроки исправить недостатки. Государство Израиль обязано подготовиться к ситуациям, требующим эвакуации десятков тысяч граждан, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности".

Эвакуация и размещение населения после 7 октября – деятельность органов местной власти

Как уже отмечалось, профильные ведомства не сумели приспособиться к изменившимся условиям и фактически самоустранились от управления, погрязнув в межведомственных спорах о полномочиях. В результате мэры городов, для которых МВД в обычное время является главной опорой, остались без единого координирующего органа в момент, когда сотни тысяч граждан превратились в нуждающихся, а привычный уклад жизни был полностью разрушен.

В условиях управленческого вакуума бремя ответственности полностью легло на плечи местных властей. Центральные структуры не подготовили муниципалитеты к массовой эвакуации, а национальные планы изначально не предусматривали вывоз жителей из таких городов, как Сдерот и Кирьят-Шмона. Муниципалитетам пришлось импровизировать под огнем, самостоятельно изыскивая транспорт и жилье. Принимающие города столкнулись с беспрецедентной нагрузкой: Эйлат принял объем людей, равный его населению, а региональный совет Тамар в восемь раз больше числа своих жителей. Власти на местах работали в информационном вакууме, узнавая о прибытии эвакуированных не от государства, а от администраций отелей или волонтеров.

Неспособность государства координировать процесс привела к тяжелым социальным последствиям. Госконтролер подчеркивает: "В отсутствие четкого определения ролей местная власть действовала в меру своих возможностей. Неактуальность планов привела к тому, что жители Кирьят-Шмоны были распределены по 300 объектам, что причинило им лишние страдания и усилило неопределенность. Принцип сохранения общин не был соблюден". Хаотичное расселение без учета специфики групп привело к потере контроля над уязвимыми слоями населения: власти лишились связи с тысячами школьников и детьми из групп риска, а социальные работники в принимающих городах были истощены нагрузкой, достигающей 6000 подопечных на одного специалиста.

Экономическая политика государства в отношении муниципалитетов оказалась несостоятельной. Компенсация в размере 5 шекелей в день на человека, выделенная МВД, была признана мизерной и не покрывающей даже базовые расходы на вывоз мусора и безопасность. Расходы первого месяца войны начали возмещаться только в конце декабря, что поставило многие города на грань финансового краха. Госконтролер указывает, что уроки прошлых кризисов не были усвоены: центральная власть не обеспечила местным властям ни управленческой гибкости, ни оперативного финансирования, вынудив мэров полагаться на пожертвования для обеспечения граждан едой и одеждой в самый тяжелый час истории страны.

Управление информацией об эвакуированных

Об управлении информацией в вопросе эвакуации жителей госконтролер Энгельман заявил: "На момент начала войны у правительства отсутствовала компьютерная система, которая позволила бы консолидировать данные и управлять информацией о почти четверти миллиона жителей, покинувших свои дома. Этот провал напрямую подорвал возможность запустить в первые недели войны быструю, упорядоченную и качественную систему заботы об огромном количестве эвакуированных. В отсутствие структурированной информационной базы было невозможно получить полную картину ситуации или предоставить соответствующим министерствам и местным властям необходимые данные для оказания оптимальной помощи.

Это привело к дублированию функций различных ведомств в отелях, обременяло эвакуированных лишней бюрократией и продемонстрировало отсутствие координации в действиях правительства. Спустя полгода после начала войны актуальная информация (в системе "Яхад") была собрана лишь о 50% эвакуированных. Расходы государства на оплату проживания эвакуированных в отелях и гостевых домах к концу июля 2024 года достигли примерно 5,26 миллиарда шекелей. Однако проверка показала, что данные об эвакуированных поступали только от самих отелей, а не от государственного органа, который собирал бы информацию напрямую от граждан. Это исключило возможность осуществления эффективного контроля, в том числе в режиме реального времени, за государственными выплатами отелям".