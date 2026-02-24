"Дело Бравермана": судья раскритиковал действия полиции

Полиция попросила суд продлить срок действия ограничений, наложенных на бывшего главу администрации премьер-министра Цахи Бравермана.

Глава мирового суда в Ришон ле-Ционе Менахем Мизрахи заявил, что полиция представила свою просьбу слишком поздно, и ее рассмотрение состоится 26 февраля.

Одновременно судья Мизрахи подверг резкой критике действия полиции, не только в связи поздней подачей просьбы, но и в связи с расширением списка фигур, с которыми полиция требует запретить Браверману контактировать.

Cудья Мизрахи потребовал от полиции представить ему до конца дня все релевантные документы и материалы по этому делу.

Ограничения наложены на Бравермана в рамках расследования обстоятельств "ночной встречи на стоянке", о которой в интервью телеканалу "Кан 11" рассказал бывший пресс-секретарь премьер-министра Эли Фельдштейн.

По его словам, Браверман предупредил, что в армии проводится расследование обстоятельств утечки секретного документа, который позднее был опубликован изданием Bild. По версии Фельдштейна, Браверман предложил ему "потушить" это дело. Полиция расследует обстоятельства утечки информации о расследовании и получения ее Браверманом.