Автобус столкнулся с мотоциклом на 4-м шоссе, мотоциклист в тяжелом состоянии
время публикации: 24 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 15:41
На шоссе 4 неподалеку от перекрестка Мавкиим произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. В результате инцидента тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет.
Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, бригада интенсивной терапии МАДА эвакуировала его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.