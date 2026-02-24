x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 16:33
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автобус столкнулся с мотоциклом на 4-м шоссе, мотоциклист в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 24 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 15:41
Автобус столкнулся с мотоциклом на 4-м шоссе, мотоциклист в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе 4 неподалеку от перекрестка Мавкиим произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. В результате инцидента тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, бригада интенсивной терапии МАДА эвакуировала его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook