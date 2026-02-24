Автобус столкнулся с мотоциклом на 4-м шоссе, мотоциклист в тяжелом состоянии

На шоссе 4 неподалеку от перекрестка Мавкиим произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. В результате инцидента тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, бригада интенсивной терапии МАДА эвакуировала его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.