Юрсоветник минюста просит снять судебный запрет на публикацию "драматической истории" из ее жизни

Юридический советник министерства юстиции Яэль Кутик обратилась в суд с просьбой отменить судебный запрет на публикацию истории из ее прошлого, которую планировал опубликовать журналист "Гаарец" Михаэль Хаузер-Тов.

"С того момента, как я опубликовала заключение, согласно которому юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не имеет права заниматься делом главного военного прокурора, я нахожусь под огнем безудержных и не имеющих границ нападок", – заявила Кутик.

По утверждению Михаэля Хаузер-Това, он планировал опубликовать "драматическую историю", касающуюся прошлого Яэль Кутик. По утверждению журналиста, изначально Кутик утверждала, что не знает, о чем он говорит, однако, когда поняла, что сообщение будет опубликовано в ближайшее время, обратилась в суд с просьбой издать запрет на публикацию.

По утверждению Кутик, речь идет об истории 33-летней давности, которая в свое время была всесторонне изучена соответствующими инстанциями, и ничего предосудительного в ее действиях не обнаружено.

24 февраля обозреватель по юридическим вопросам Авишай Гринцайг опубликовал в социальных сетях подробности истории, связанной с Яэль Кутик. Сайт "Сругим" привел детали сообщения Гринцайга.

После того, как в ноябре 2025 года Кутик опубликовала заключение, согласно которому Гали Баарав-Миара не должна заниматься делом главного военного прокурора из-за конфликта интересов, она стала подвергаться нападкам, в частности на страницах газеты "Гаарец". Помимо прочего, там утверждалось, что ее брат является приближенным к министру юстиции Яриву Левину, и сама Кутик скрыла этот факт в момент назначения на должность юридического советника минюста.

22 февраля БАГАЦ постановил, что Яэль Кутик должна решить до 1 марта, кому из сотрудников прокуратуры будут переданы материалы расследования по делу Ифрат Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора.

Указанному Кутик сотруднику прокуратуры предстоит ознакомиться с материалами дела и решить, достаточно ли в нем оснований для подачи обвинительного заключения.