Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 24 февраля: прохладно, дожди по всей стране

время публикации: 24 февраля 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 06:04
Прогноз погоды в Израиле на 24 февраля: прохладно, дожди по всей стране
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 февраля, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. В течение дня ожидаются дожди по всей стране, которые ослабнут к вечеру. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 10-18, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 10-16, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 8-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 8-18.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 100-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник-пятницу – дождливо. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-понедельник – дожди.

