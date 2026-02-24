x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 04:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 04:49
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Расследование связей Мандельсона и Эпштейна в Великобритании, ожидается публикация материалов

Великобритания
Скандалы
Файлы Эпштейна
время публикации: 24 февраля 2026 г., 04:49 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 05:55
Питер Мандельсон
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Правительство Великобритании намерено в начале марта опубликовать первый пакет материалов, связанных с назначением Питера Мандельсона послом в США, сообщает Bloomberg. Речь идет о документах по процедуре назначения и служебной переписке на фоне продолжающегося политического скандала вокруг связей Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Новая волна внимания к теме возникла после публикации в США электронных писем, которые, по данным СМИ и следствия, могут указывать на передачу Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации в период его работы министром.

Reuters ранее сообщал, что в Великобритании было начато расследование по подозрению в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. 23 февраля полиция задержала бывшего посла, а затем отпустила его под залог.

По данным Bloomberg, кабинет министров готовит к раскрытию массив переписки Мандельсона с министрами и высокопоставленными чиновниками за период до назначения и во время его работы в Вашингтоне. Объем может составить тысячи документов. Публикация будет идти поэтапно, поскольку ведомствам требуется время на поиск, отбор и систематизацию материалов.

При этом часть документов может быть временно изъята из публикации из-за уголовного расследования. Reuters еще в начале февраля передавал, что полиция Лондона официально попросила правительство не раскрывать некоторые материалы, поскольку их обнародование может повредить текущему расследованию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 февраля 2026

Глава аппарата Стармера подал в отставку из-за дела Эпштейна
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2026

"Файлы Эпштейна": лондонская полиция начала расследование против лорда Питера Мандельсона