Расследование связей Мандельсона и Эпштейна в Великобритании, ожидается публикация материалов

Правительство Великобритании намерено в начале марта опубликовать первый пакет материалов, связанных с назначением Питера Мандельсона послом в США, сообщает Bloomberg. Речь идет о документах по процедуре назначения и служебной переписке на фоне продолжающегося политического скандала вокруг связей Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Новая волна внимания к теме возникла после публикации в США электронных писем, которые, по данным СМИ и следствия, могут указывать на передачу Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации в период его работы министром.

Reuters ранее сообщал, что в Великобритании было начато расследование по подозрению в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. 23 февраля полиция задержала бывшего посла, а затем отпустила его под залог.

По данным Bloomberg, кабинет министров готовит к раскрытию массив переписки Мандельсона с министрами и высокопоставленными чиновниками за период до назначения и во время его работы в Вашингтоне. Объем может составить тысячи документов. Публикация будет идти поэтапно, поскольку ведомствам требуется время на поиск, отбор и систематизацию материалов.

При этом часть документов может быть временно изъята из публикации из-за уголовного расследования. Reuters еще в начале февраля передавал, что полиция Лондона официально попросила правительство не раскрывать некоторые материалы, поскольку их обнародование может повредить текущему расследованию.