"Эль-Аль" получит еще один штраф за свои действия во время войны

Глава антимонопольного управления Михаль Коэн уведомила авиакомпанию "Эль-Аль" о намерении наложить на нее штраф в размере около 110 миллионов шекелей за нарушение обязательств, возложенных на нее как на монополиста.

Санкция, которая еще подлежит рассмотрению на слушании, добавится к максимальному штрафу в размере 121 миллиона шекелей, о котором Коэн объявила в начале месяца и который был наложен в связи с завышением цен в период войны.

Проверка антимонопольного управления показала, что компания отказывала своему конкуренту, компании "Аркия", в доступе к ангарам для технического обслуживания самолетов.

По данным ведомства, с августа 2024 года "Эль-Аль" последовательно отклонял запросы "Аркия" на аренду ангаров для обслуживания ее самолетов, вне зависимости от того, были ли ангары свободны или нет.

На протяжении многих лет между авиакомпаниями действовало соглашение, по которому "Аркия" арендовала ангары "Эль-Аля" для технического обслуживания своих самолетов. По данным управления, политика отказов на запросы "Аркия" получила в "Эль-Але" название "деликатный отказ": отказы мотивировались ложными предлогами с созданием видимости того, что "Эль-Аль" по-прежнему готов исполнять соглашение между компаниями.

"Эль-Аль" является монополистом на рынке ангаров для обслуживания пассажирских самолетов в Израиле. Нарушение происходило в военный период, когда многие иностранные авиакомпании временно прекратили полеты в Израиль, и фактически единственным сдерживающим фактором для "Эль-Аля" оставались израильские авиаперевозчики.

Помимо штрафа для самой авиакомпании, Коэн объявила о намерении наложить санкции на двух должностных лиц "Эль-Аля" в размере от 449 до 548 тысяч шекелей на каждого. Личности топ-менеджеров раскрыты не были.